В Лидском районе микроавтобус сбил пешехода без фликера. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Сегодня около 18.30 27-летний водитель микроавтобуса двигался со стороны Лиды в направлении агрогородка Гуды. На 39-м км автодороги М11 Слоним - Лида - граница Литовской Республики он совершил наезд на 65-летнюю женщину. По имеющейся информации, пешеход двигалась по проезжей части дороги без световозвращающих элементов. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.

В УВД напомнили, что передвижение в темное время суток по проезжей части без фликера может быть смертельно опасным.