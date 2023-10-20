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Микроавтобус сбил пешехода без фликера
В Лидском районе микроавтобус сбил пешехода без фликера. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.
Сегодня около 18.30 27-летний водитель микроавтобуса двигался со стороны Лиды в направлении агрогородка Гуды. На 39-м км автодороги М11 Слоним - Лида - граница Литовской Республики он совершил наезд на 65-летнюю женщину. По имеющейся информации, пешеход двигалась по проезжей части дороги без световозвращающих элементов. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.
В УВД напомнили, что передвижение в темное время суток по проезжей части без фликера может быть смертельно опасным.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
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