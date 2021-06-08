Микробиолог уникального биопредприятия Елена Танюга в проекте "Белорусская Super женщина"

Продукция ее цеха позволяет Беларуси получать чистую мясную и молочную продукцию. Героиня новой серии проекта - о сильных духом женщинах нашей страны 15 лет работает на уникальном биопредприятии. Оно формирует целую отрасль, которая открывает новые горизонты не только ветеринарной фарминдустрии, но и сельскогохозяйства. Смотрите сегодня в нашем эфире после "Панорамы".