Деструктивная политика Запада повышает риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Об этом говорил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 8 ноября 2023 года на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве. Подобная бесчеловечность для Запада - дело привычное, белорусская земля знает это не понаслышке.

Восемь десятилетий назад, 19 марта 1944 года, войска Красной армии в четырех километрах от поселка Озаричи освободили людей, загнанных в болото и превращенных в бактериологическое оружие. В роли "тифозных мин" поневоле выступили 50 тыс. зараженных страшной болезнью детей, женщин и стариков - не только жителей Гомельщины и Могилевщины, но и пригнанных из Брянской, Смоленской и Орловской областей. Об этом говорили во время Нюрнбергского трибунала. Об этом надо помнить и сегодня, ведь трагедия Озаричей продолжает оставаться отражением сути политики современного Запада. Об этом новый выпуск авторской программы "ПЛОщадка".

Немного истории. В XV веке европейцы уничтожили империю инков, завезя на их территорию возбудителей оспы. В XVII веке возбудители чумы применялись в ходе русско-шведской войны, а армия США использовала знаменитые "оспенные одеяла" для уничтожения индейцев. В наши дни отдельные отбеливатели США пытаются сделать этот факт малозначительным, однако факты проамериканским елеем не отлакируешь. 16 июля 1763 года генерал Джеффри Амхерст, исполнявший обязанности командующего войсками в Северной Америке, писал одному из своих подчиненных:

"Ты должен сделать все возможное, дабы заразить индейцев с помощью одеял, так же как использовать любой другой метод ради искоренения этой отвратительной расы".

Оставила свой мертвый след западная "цивилизация" и на белорусской земле. Восемь десятилетий назад Красная армия освободила узников лагеря смерти "Озаричи", превращенных оккупантами в "тифозные мины".

Этот лагерь существовал менее трех недель. Но и за этот недолгий срок там погибло более 9 тыс. человек. Выжили в основном те, кто пробыл за колючей проволокой лишь несколько дней. Тысячи жизней удалось сохранить благодаря пенициллину - это был один из первых случаев использования советской медициной антибиотиков.

Хотелось бы списать эту трагедию на очередное преступление гитлеровского нацизма и верить, что подобное не повторится, но увы... Специалисты из "Солсбери" и многих других биолабораторий по всему миру в наши дни хотят создать эффективное бактериологическое оружие. Об этом уже написаны тысячи материалов.

Об этом заявил прошлым летом и бывший военный офицер США Станислав Крапивник. По его данным, американские специалисты еще в 2000-х в ходе эксгумации солдат, умерших от "испанки", получили образец того вируса. На его основе был создан более сильный вирус, а после препарат против инфекции.

Еще ранее заговорил сын американского президента. Точнее, его ноутбук, обнаруженный в 2020 году в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию жесткого диска, содержащего куда более жесткую правду. Например, о том, что Хантер Байден мог стоять за финансированием военной программы США по биологическому оружию в Украине. Он обеспечивал привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota - главных подрядчиков Пентагона по работе с патогенами в Украине.

Сын президента США и его коллеги вложили в Metabiota 500 тыс. долларов через их фирму Rosemont Seneca.

Из того же ноутбука всплыло письмо, говорящее об активном содействии министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун в создании депозитария особо опасных микроорганизмов и размещении этого объекта повышенной опасности неподалеку от Беларуси и в собственной столице - Киеве.

Тем временем Госдеп США распространил заявление о пользе американских биолабораторий, которое подписали США, Украина, Армения, Грузия, Иордания, Уганда, Филиппины. Программа Пентагона якобы направлена на "защиту здоровья людей и животных". Верим, как же.