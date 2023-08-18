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Микродозинг мухомора ставит здоровье под угрозу, предупреждают медики
Добавка, которая ставит здоровье под угрозу! Во внимании Минздрава распиаренный БАД - микродозинг мухомора. Продавцы сомнительных препаратов пишут, что средство якобы избавляет от многих недугов. Медики предупреждают: употребление данных пилюль несет угрозу для здоровья. Постановление Минздрава - утилизировать добавки и другие продукты, содержащие экстракты мухомора.
Министерству здравоохранения мною выдано постановление за номером 18 от 16 августа текущего года, которое предусматривает запрет ввоза, реализации, хранения транспортировки веществ биологически активных добавок, в том числе которые содержат экстракты в виде сухого вещества мухоморов
Достаточно в умеренных дозах он вызывает различные нарушения сознания, то есть это вплоть до галлюцинозов, до психозов в том числе, это достаточно серьезные нарушения сознания, со стороны психики, но кроме этого есть токсическое воздействие на организм, как я уже сказала, к летальным последствиям приводит. И со стороны центральной нервной системы, и со стороны сердечно-сосудистой, со стороны практически всех систем организма.
Медики призывают быть внимательными людям и при сборе грибов в лесу. Этим летом уже зафиксировано 9 случаев отравления ядовитыми видами.
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