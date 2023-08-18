Микродозинг мухомора ставит здоровье под угрозу, предупреждают медики

Достаточно в умеренных дозах он вызывает различные нарушения сознания, то есть это вплоть до галлюцинозов, до психозов в том числе, это достаточно серьезные нарушения сознания, со стороны психики, но кроме этого есть токсическое воздействие на организм, как я уже сказала, к летальным последствиям приводит. И со стороны центральной нервной системы, и со стороны сердечно-сосудистой, со стороны практически всех систем организма.

Вера Иваницкая, замдиректора РНПЦ психического здоровья