Микроволновка поможет не плакать от лука, вернуть аромат специям и мягкость хлебу

Несмотря на то что вокруг микроволновки бытует уйма различных мифов, этот кухонный гаджет пользуется огромной популярностью. Но все ли знают о возможностях печи? Мы уже рассказывали, как с помощью печи приготовить фреш или очистить овощи. Сегодня поделимся новыми лайфхаками.



Устали плакать от лука каждый раз, когда его нарезаете? Тогда микроволновка в помощь. Очистите луковицу, срежьте верхушку и низ и отправьте в микроволновую печь на 30 се-кунд. Когда лук остынет, смело можете приступать к его шинковке. Такой способ помогает сохранить все полезные вещества в луке, но при этом нейтрализует те, которые отвечают за слезоотделение.



К сожалению, специи при длительном хранении способны утрачивать свой аромат. И если такое уж произошло, то смело отправляйте их в микроволновку на 10-15 секунд, установив на полную мощность. Важно! Не забудьте пересыпать приправы в мисочку, банку или спе-циальный лоток. И они снова будут источать аромат.



Не спешите избавляться от зачерствевшего хлеба. Всегда можно найти способ вернуть ему былую мягкость. Возьмите бумажное полотенце или фольгу, заверните в него кусочек черствого хлеба и, смазав водой, отправьте в микроволновку примерно на минуту.



И можете завтракать свежим хлебом.



