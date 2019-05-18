MILEX-2019 завершает работу

Почти 200 миллионов долларов, десятки контрактов и сотни партнерских решений. Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2019 сегодня подводит итоги работы. На протяжении нескольких дней оружейники со всего мира - а это 170 предприятий из 15 стран - представляли свою продукцию на крупнейшем военном форуме в восточноевропейском регионе. Кроме многомиллионных контрактов, форум дал нашему оборонному комплексу серьезные связи с зарубежными партнерами. В этом году белорусские производители представили 300 образцов техники и вооружения, треть из которых новинки. Это станции РЛС, бронеавтомобили, беспилотники и новые ракеты.