MILEX: Оборонный потенциал. В Минске открылся один из крупнейших в Восточной Европе оружейный салон

Сегодня белорусская столица стала центром притяжения экспертов и специалистов в сфере производства военного назначения.MILEX - крупнейший форум ВПК в Европе - собрал 6 десятков делегаций высокого уровня. Приветствие участникам выставки направил Президент Александр Лукашенко. Это хорошая возможность показать комплекс наших возможностей. Одновременно и смотр последних новинок, и площадка для проведения переговоров. По сути, инвестиции в безопасность. Военно-промышленный комплекс - один из приоритетов государственной политики любой страны. Сегодня все трезво оценивают положение дел в мире и необходимость держать порох сухим. Свои экспозиции на MILEX представили производители и экспортеры оборонной продукции из Азербайджана, Германии, Италии, Польши, Сербии и ЮАР. Самые масштабные у России, Казахстана, Китая и Беларуси - у нашей страны на форуме около ста новых образцов.



На выставке весь день работала съемочная группа Агентства теленовостей. Новинки ВПК оценил и Александр Камович.



Беларусь уже 9-й раз принимает этот масштабный форум

170 предприятий из 15 стран мира представляют сотни образцов лучшего и новейшего вооружения и техники - все это MILEX 2019. Отметим, что Беларусь уже 9-й раз принимает этот масштабный форум. И по традиции площадка в Минске становится местом подписания крупнейших контрактов.

В прошлый раз выставка MILEX принесла белорусской стороне 35 контрактов общей стоимостью 100 миллионов долларов. Специалисты уверены: нынешний форум способен на большее. Об этом красноречиво говорят цифры - всего в Минск прибыли 6 десятков делегаций высокого уровня из 35 стран.

Господство в воздухе - как неотъемлемая часть современных реалий







В 21-м веке ни одна армия страны не обходится без беспилотных летательных аппаратов. С этими целями прекрасно справляются наши предприятия. Национальная академия наук в этом году представляет разработку аппарата "Ястреб", который способен нести вес до 120 килограммов. Сферы применения самые широкие - от военных целей до сельского хозяйства.

Господство в воздухе - как неотъемлемая часть современных реалий. Для того чтобы противостоять тем же дронам, необходимо и сосуществующее оружие. Гроза беспилотников от белорусского предприятия ружье "Гроза Р" и "Гроза Р2" уже стоит на вооружении наших военных.



Интерес неподдельный уже сегодня отдельные производители говорят о контрактах

Всего на нынешней выставке наши предприятия представляют 300 образцов, треть из которых новинки. Интерес неподдельный - уже сегодня отдельные производители говорят о контрактах. Причем география будущих поставок - самая широка.





Отметим, что белорусские предприятия способны выполнять заказы различных направлений

Электромеханический завод "Агат" представил устройство "Рубеж". Это своего рода защитная стена 6 метров в длину и 3 в высоту.

Сегодня свою мощь и возможности продемонстрировал ЗРК белорусского производства "Полонез". Стрельбы прошли на полигоне в Казахстане, и уже дана положительная оценка. Об этом событии сегодня также вспоминали на выставке в Минске.







К слову, "Полонез" входит в топ-5 разработок Госкомвоенпрома за последние 5 лет. Это подтверждают военные эксперты. Система предназначена для высокоточного поражения бронированной техники, скрытых бункеров и других сложных объектов. Дальность стрельбы - до 300 км.

Зенитно-ракетный комплекс "Бук" - это не модернизированная советская система, а принципиально новое белорусское оружие. Здесь не только усовершенствованная электроника и алгоритмы работ. На самоходной огневой установке - отечественная зенитная ракета средней дальности.



