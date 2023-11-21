Хавьер Милей - аргентинский Зеленский, утверждает российский эксперт

Понятно, что Аргентина, которая в упадке, ищет нового лидера или новую политическую программу. Но поскольку действующие политические элиты похожи друг на друга - и те, что у власти, и те, что в оппозиции - точно так же, как в Украине, это было фактически протестное голосование. Поддержка Хавьера Милея очень широкая, это протестное голосование против всех тех, кто оккупировал власть. Кстати, Хавьер Милей это все удачно эксплуатирует, называет всякими ругательными словами эту правящую элиту. Но с этим аргентинским политиком, я думаю, случится то же, что и с Зеленским. Он не более чем внешняя ширма, чтобы собрать голоса избирателей, а потом будет всето же самое.

Константин Шадров, доцент Государственного университета "Дубна" (Россия)