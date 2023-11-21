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Хавьер Милей - аргентинский Зеленский, утверждает российский эксперт
В Аргентине назвали победителя президентских выборов. Крайне правый политик Хавьер Милей предлагает отказаться от многовекторности во внешней политике и готов кланяться США. Политический опыт эксцентричного политика настолько не убедителен, что эксперты сравнивают его с украинским "слугой народа".
По словам российского эксперта Константина Шадрова, как и в Украине, в Аргентине люди просто устали от постоянных проблем и экономической турбулентности, поэтому были готовы отдать свой голос даже за столь одиозного политика в надежде хоть на какие-то изменения.
Понятно, что Аргентина, которая в упадке, ищет нового лидера или новую политическую программу. Но поскольку действующие политические элиты похожи друг на друга - и те, что у власти, и те, что в оппозиции - точно так же, как в Украине, это было фактически протестное голосование. Поддержка Хавьера Милея очень широкая, это протестное голосование против всех тех, кто оккупировал власть. Кстати, Хавьер Милей это все удачно эксплуатирует, называет всякими ругательными словами эту правящую элиту. Но с этим аргентинским политиком, я думаю, случится то же, что и с Зеленским. Он не более чем внешняя ширма, чтобы собрать голоса избирателей, а потом будет всето же самое.
В пользу Милея играет кризис, уверен Константин Шадров. "На кризис, на момент упадка доверия к действующим элитам всегда есть хитрый ход: предложите какого-нибудь крикливого яркого кандидата, и народ за него побежит голосовать", - подытожил российский эксперт.
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