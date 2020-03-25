Милиционеры готовы оказать помощь пожилым людям. Особенно это актуально на селе

Привезти домой продукты и лекарства, помочь по хозяйству, спросить о здоровье. В сезон распространения респираторных заболеваний ни один пожилой человек не должен остаться без внимания. В этот непростой момент белорусская милиция стала еще ближе к народу. Люди в форме готовы оказать посильную помощь, и особенно это актуально на селе. Одиноким пенсионерам порой трудно добраться до магазина или поликлиники, поэтому сегодня социальная функция правоохранителей имеет важнейшее значение.



О вкладе каждого - материал Александра Камовича. Участковый Узденского РОВД Денис Машков буквально поименно знает всех своих подопечных - за 10 лет работы в районе успел познакомиться с каждым. Да и местные узнают милиционера даже в маске. Повод нынешних визитов рядовой - профилактическая беседа. Впрочем, в сезон распространения респираторных заболеваний лишний раз спросить о здоровье не повредит. По прямым обязанностям милиционер проводит, по сути, профилактическую работу, чтобы бабушки и дедушки не попали на удочку заезжих преступников. Участковый отмечает:работа же инспектора на селе пересекается с и обязанностями социальных служб.Во время посещения пенсионеров сегодня у инспекторов особая, популярная сейчас, амуниция - медицинская маска, перчатки, антисептик. С таким же набором работают и соцслужбы.

