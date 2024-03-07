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Милиционеры предотвратили суицид в Минске

Милиционеры предотвратили суицид в Минске. Мужчина стоял на перилах пожарной лестницы одного из зданий в районе улицы Ангарской и грозился спрыгнуть вниз. Очевидцы сообщили об этом правоохранителям. Спустя считаные минуты спасители уже были на месте. Милиционеры после долгой беседы поднялись к мужчине и уговорили его спуститься вниз по лестнице.

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