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Милиция и внутренние войска Беларуси проводят учение
В рамках проверки готовности сил территориальной обороны милиция и внутренние войска начали учения. Под охраной объекты на коммуникациях, среди них железнодорожные и автомобильные мосты. В ходе маневров дополнительно запланированы мероприятия по профилактике дорожной безопасности, предотвращению и пресечению правонарушений. В МВД просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и выполнять законные требования правоохранителей.
Владимир Порхомцев, официальный представитель внутренних войск МВД Беларуси: Согласно действующему законодательству, сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск разрешается проверять на охраняемых объектах у граждан документы, удостоверяющие их личность, требовать соблюдения пропускного режима, а также проводить личный досмотр граждан, находящихся при них вещей и транспортных средств.
В МВД подчеркнули, что подобные маневры повышают уровень подготовки подразделений. Способствуют обеспечению общественной безопасности, защите граждан, общества и государства, безопасности и суверенитета страны от преступных и иных противоправных посягательств.
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