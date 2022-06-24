Милиция и внутренние войска Беларуси проводят учение

Владимир Порхомцев, официальный представитель внутренних войск МВД Беларуси: Согласно действующему законодательству, сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск разрешается проверять на охраняемых объектах у граждан документы, удостоверяющие их личность, требовать соблюдения пропускного режима, а также проводить личный досмотр граждан, находящихся при них вещей и транспортных средств.