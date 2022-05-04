Милиция Минска ликвидировала очередной наркомаркет

В столице ликвидирован интернет-магазин по продаже психотропов. Задержан организатор, администратор и трое оптовых закладчиков. Операцию реализовали при силовой поддержке ОМОН. Известно, что теневой наркомаркет работал на территории Минска и региона. В тайниках и при обысках жилья фигурантов правоохранители изъяли более 2 кг мефедрона, марихуану и гашиш. Примечательно, что 29-летнего организатора магазина задержали с поличным во время закладки крупной партии наркотика.