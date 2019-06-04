Милиция Минской области продемонстрировала хорошую физическую подготовку

Под Столбцами прошла спартакиада руководящего состава органов внутренних дел столичного региона. В соревновании приняли участие 16 команд, среди которых и кадетское училище. Милицейские атлеты сражались в профессиональной ловкости, силе и выносливости как в командных, так и в индивидуальных зачетах. И как заметили организаторы, спортивный праздник - отличный элемент популяризации здорового образа жизни. Специальная программа была подготовлена и для болельщиков, и для зрителей, причем самых юных. На импровизированных трибунах они поддерживали спортсменов в погонах, а на игровых площадках показывали, что у офицеров подрастает достойная смена.