ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Милиция обеспечит безопасность и круглосуточную охрану мест проведения религиозных мероприятий

На протяжении месяца белорусов ждет сразу несколько праздников – Вербное воскресенье, католическая и православная Пасха, Радуница. Основные усилия милиции будут сосредоточены на защите граждан и предупреждения правонарушений. Будет усилена и охрана правопорядка на транспорте.

Уже сейчас правоохранителями реализуется комплекс необходимых подготовительных мер.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все