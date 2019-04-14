Милиция обеспечит безопасность и круглосуточную охрану мест проведения религиозных мероприятий

На протяжении месяца белорусов ждет сразу несколько праздников – Вербное воскресенье, католическая и православная Пасха, Радуница. Основные усилия милиции будут сосредоточены на защите граждан и предупреждения правонарушений. Будет усилена и охрана правопорядка на транспорте.



Уже сейчас правоохранителями реализуется комплекс необходимых подготовительных мер.



