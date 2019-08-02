Милиция помогает аграриям и обеспечивать безопасность на полях

Помогает аграриям и обеспечивает безопасность на полях милиция. Предприятие "Гастеловское" - сегодня это своеобразный гигант в Минской области по производству сельхозпродукции. В хозяйстве нет неисправной техники, не зафиксированы хищения, никто из работников не был замечен нетрезвым. За время уборочной "отличился" лишь шофер с истекшим водительским удостоверением. Накануне там побывал глава МВД. Завершат уборочную кампанию белорусские аграрии в течение двух недель.