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Милиция предупредила белорусов о новой схеме мошенничества с известным маркетплейсом
Для похищения денег у граждан мошенники могут использовать схему с известным маркетплейсом, сообщает БЕЛТА со ссылкой наГУВД Мингорисполкома.
В столичной милиции рассказали, что мошенники могут позвонить в мессенджере и представиться оператором связи. Гражданину сообщают, что с его телефонного номера в аккаунте Wildberries аферисты пытаются оформить кредит на какую-либо вещь. Далее следует переадресация на якобы сотрудника правоохранительных органов.
Лжесотрудник сообщает, что мошенники открыли от имени потенциальной жертвы кредит в банке и "отмывают" деньги. По этой причине в квартире гражданина проведут обыск, а также изымут все незадекларированные средства. Чтобы избежать этого, аферисты предлагают перевести деньги на "специальный счет".
При поступлении подобных звонков следует незамедлительно обратиться в милицию, отметили в ГУВД Мингорисполкома.
Фото: pixabay.com
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