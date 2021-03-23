ГУВД и иные службы предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка. Столичная милиция призывает минчан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 25 марта. Об этом сегодня во время брифинга заявил начальник ГУВД Михаил Гриб. Отмечается, что правоохранители имеют данные о появлении в интернете призывов к участию горожан в несанкционированных акциях в ближайшие дни. Основная цель - дестабилизация обстановки и инициирование столкновений участников акций с сотрудниками милиции.



