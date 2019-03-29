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Милиция продолжает проверку АПК страны: накануне инспектировали хозяйства в Дзержинском районе

Период проведения посевных работ - на особом контроле у правоохранителей. Милиция продолжает проверку агропромышленных комплексов страны. Накануне инспектировали хозяйства в Дзержинском районе

Среди частых нарушений - неполная готовность сельхозтехники и отсутствие у нее техосмотра

Особое внимание уделяют и соблюдению трудовой дисциплины. На территории одного хозяйства были обнаружены пустые бутылки из-под алкоголя. Задача мониторингов - предупредить правонарушения на объектах в период посевной.

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