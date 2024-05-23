Милиция установила личность парня, избившего мужчину в минском сквере

Милиция установила личность парня, избившего мужчину в одном из скверов Минска. Оперативники наткнулись в Сети на видеоролик, на котором молодой человек избивает человека. Личность фигуранта была установлена. Им оказался 21-летний житель столицы. Со слов самого задержанного, драка произошла из-за его сильного опьянения.