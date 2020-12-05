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Милиция увеличила количество рейдовых групп

Сотрудники ИДН помогают детям и подросткам не оступиться

Инспекторы ИДН также увеличили количество проверок с несовершеннолетними и детьми из неблагополучных семей. Чтобы уберечь ребят от необдуманных поступков, милиционеры посещают подростков на дому и в интернатах.

Подобный мониторинг общественной безопасности проходит по всей стране.

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