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Милиция в Минске установила личности подростков, которые издевались над шестиклассником
Глумились, поднимали вверх ногами и закидывали снег в рюкзак, сопровождая все это съемкой на камеру телефона. Милиция в Минске установила личности подростков, которые издевались над шестиклассником и выложили видео в свой телеграм-чат.
Об инциденте стало известно после того, как запись с издевательствами над ребенком попала сперва в родительский чат, а после в Сеть. Как выяснилось, антигерои ролика – учащиеся 7 класса одной из столичных гимназий. В разговоре с правоохранителями они признались, что под впечатлением от просмотра нашумевшего сериала захотели примерить на себя роль "уличных авторитетов". В своем поступке подростки раскаялись, ответить по закону за них придется родителям.
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