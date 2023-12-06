Глумились, поднимали вверх ногами и закидывали снег в рюкзак, сопровождая все это съемкой на камеру телефона. Милиция в Минске установила личности подростков, которые издевались над шестиклассником и выложили видео в свой телеграм-чат.

Об инциденте стало известно после того, как запись с издевательствами над ребенком попала сперва в родительский чат, а после в Сеть. Как выяснилось, антигерои ролика – учащиеся 7 класса одной из столичных гимназий. В разговоре с правоохранителями они признались, что под впечатлением от просмотра нашумевшего сериала захотели примерить на себя роль "уличных авторитетов". В своем поступке подростки раскаялись, ответить по закону за них придется родителям.