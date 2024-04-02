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Милиция задержала минчан, которые ограбили магазин парфюмерии на 2 тыс. рублей
В Минске задержали семейную пару, которая за неделю два раза обворовала магазин косметики. На линию 102 обратились работники магазина парфюмерии. Оказалось, что двое неизвестных похитили товар стоимостью около 2 тыс. рублей.
Уже в скором времени оперативники задержали пару минчан. Сыщики установили, что первый эпизод хищения 41-летний минчанин и его 52-летняя супруга провернули 10 марта. Тогда они похитили из бутика крем стоимостью более 1,2 тыс. рублей. Спустя пару дней фигуранты вновь нагрянули в магазин и унесли с собой еще два дорогостоящих средства. Задержанный минчанин рассказал, что похитил продукцию в подарок для жены. Возбуждено уголовное дело за кражу.
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