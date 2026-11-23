В эфире "Первого информационного" кандидат экономических наук Георгий Гриц рассказал, что основным ресурсом для достижения заявленной цели является рапс - культура уникальная и востребованная в мире. Беларусь входит в топ-20 производителей рапсового масла, занимая около 1,5 % мирового рынка, что обеспечивает порядка 10 % глобального экспорта этой продукции. "Эти 1,5 % дорого стоят", - подчеркнул Гриц.

Он отметил, что рапс - это не только масло для питания и профилактики заболеваний, но и ресурс для биотоплива, зеленой энергетики и животноводства (шрот). Расчетный потенциал отрасли на 2026 год оценивается примерно в 650 млн долларов, что делает миллиард к 2030 году вполне реальным. "Я думаю, что миллиард к 2030 году даже будет превышен", - заявил экономист.

В этом году в стране собрали рекордные 1,5 млн т рапса, однако мощности только одного комбината, который посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко, достигают 1,72 млн т. По мнению Грица, это свидетельствует о том, что Беларусь становится хабом переработки с высокой добавленной стоимостью, частично используя импортное сырье из России и других стран. Эксперт напомнил, что рапс очень чувствителен и требует научного и технологического сопровождения на всем жизненном цикле - от посева до хранения урожая.

Говоря об инвестициях, Гриц обратил внимание на реформирование инвестиционного законодательства в 2024 году и создание одних из лучших в мире условий для инвесторов. Приход крупной международной группы "Содружество" в Сморгонь он назвал показательным примером.

"Этот новый проект не только экспортный потенциал нарастил, он позволил заместить критический импорт", - сказал эксперт, уточнив, что еще 2-3 года назад доля импортного растительного масла составляла 20 % импорта продуктов питания - около 100 млн долларов, а шрота - порядка 600 млн.

Стоимость заявленного проекта оценивается в 100 млн долларов, а сам объект, который посетил Президент, - в 30-40 млн. По словам Грица, это пример не только для региона, но и для страны в целом. Если бы подобные проекты были созданы еще в двух-трех областях, Беларусь вышла бы на темпы роста около 5 % плюс, предусмотренные Программой социально-экономического развития до 2030 года.

Говоря о конкуренции с другими производителями масел, эксперт назвал рецепт ясным: производительность сырья, переработка и хранение, а также логистика. Он отметил, что темпы роста урожайности в Беларуси поражают: по этому показателю страна в полтора-два раза опережает Канаду и Китай.

Новые форматы хранения, переработки и логистики раскрывают потенциал отрасли и инвестиционный потенциал Беларуси по многим направлениям, отметил кандидат экономических наук Георгий Гриц.