3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Миллион цветов украсили Минск
Среди трендов летнего цветочного оформления богатство злаковых культур и многолетних растений. Композиции оформляются в зависимости от района: по возможности предпочтение отдают насаждениям в природном стиле. По-прежнему большое внимание озеленители уделяют топиарной стрижке кустов и растений. Главные улицы города украшают вертикальными конструкциями. Появились в столице и такие оригинальные насаждения, как ива прутовидная. Украшают они улицу Жилуновича. Яркими летними красками порадуют минчан и новые цветочные панно.
Уже завтра в парке Горького выберут лучших озеленителей столицы. Участники финального этапа конкурса "Минский мастер" будут удивлять не только цветочным мастерством, но и профильными знаниями по уходу за растениями.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все