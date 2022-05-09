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Миллионы белорусов подключились к акции "В строю всегда - в памяти навечно"
Почти три десятка школ Беларуси официально закрепили за собой почетный статус "Школ мира". За ними - многогранная работа школьников и учителей по сохранению исторической памяти, заполнению белых пятен истории, воспитанию настоящих патриотов своей Родины.
Знать, кем были предки, какой вклад они внесли в общее дело Великой Победы - тоже своеобразный наш тренд! Миллионы белорусов подключились к акции "В строю всегда - в памяти навечно" (видео).
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