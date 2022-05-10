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Миллионы цветов из Минского парниково-тепличного комбината скоро переедут на улицы и проспекты столицы
Фиолетовые виолы, желтые бархатцы и белоснежные петунии. Около двух миллионов цветов к сезону подготовил Минский парниково-тепличный комбинат. Вся палитра весны скоро будет представлена в уличных букетах: колоритные композиции начали высаживать. Кстати, чтобы столица сияла всеми красками, сезон цветов в оранжерее начался еще в декабре. Соблюдение всех флористических технологий (постоянный уход, оптимальная температура и влажность) позволило получить такие сочные растения.
Цветочную рассаду в теплицах выращивают почти 30 лет. Развивают технологическую базу и следят за зелеными трендами. Акцент, например, сейчас делают на многолетние растения, их объемы увеличивают. Занимаются на комбинате также выращиванием роз и комнатных цветов.
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