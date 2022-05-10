Миллионы цветов из Минского парниково-тепличного комбината скоро переедут на улицы и проспекты столицы

Фиолетовые виолы, желтые бархатцы и белоснежные петунии. Около двух миллионов цветов к сезону подготовил Минский парниково-тепличный комбинат. Вся палитра весны скоро будет представлена в уличных букетах: колоритные композиции начали высаживать. Кстати, чтобы столица сияла всеми красками, сезон цветов в оранжерее начался еще в декабре. Соблюдение всех флористических технологий (постоянный уход, оптимальная температура и влажность) позволило получить такие сочные растения.