Главная интрига телесезона разрешилась этой ночью. Миллионы зрителей определили имя обладателя "Фактор.by". Кто спел под взрыв огней и в третий раз - на счастье? Кто из судей покидает шоу навсегда? И как далеко уедет главный приз - автомобиль? Ритмы гранд-финала - в репортаже Лидии Заблоцкой.

Программист Иван Дятлов - победитель проекта "Фактор.by"

Шоу еще не закончилось, а вот победитель уже на сцене. 24-летний инженер-программист Иван Дятлов. Вы отдали за него 45 % голосов. И теперь это наша новая звезда второго сезона шоу "Фактор.by"!

Отправляя заявку в последний вагон вокального шоу, Ваня из Ивановской области России - программист по образованию - и подумать не мог, что станет народным белорусским артистом. Когда-то на сценические вершины его благословил сам Иосиф Кобзон. А на кастинге "Фактор.by" крестным наставником стал Сергей Соседов.

Иван Дятлов, победитель проекта "Фактор.by", еще с телекастингов был в фаворитах. Растрогал до слез искушенную четверку. И из эфира в эфир был убедительно хорош. Когда по многочисленным заявкам фанатов Дятлов снова перелистал свой старый альбом, что на полтора миллиона просмотров в YouTube, "Песню о далекой родине"...

Совершенно другая история с другими эмоциями и чувствами. Совсем по-другому я ее прожил. Готов к еще большим разным экспериментам. Я точно не буду останавливаться на одном репертуаре. Я надеюсь, что найдутся авторы, найдутся те люди, которые будут мне в этом помогать, делать хорошую музыку и доносить ее до зрителей. Иван Дятлов, победитель проекта "Фактор.by"

Алехно вангует победителю карьеру не хуже Магомаева и Кобзона. А Бузова уже освободила в своем насыщенном графике место, чтобы прийти на его концерт.

Марго Новик на третьем месте проекта "Фактор.by". К слову, белоснежный бриллиант инстадивы засиял в эфире в "24" карата. Именно столько процентов (24 %) зрителей отдали свой голос за Марго Новик. Она на третьем месте.

Победа - это всегда приятно. Важно не только победить, важно, что ты дальше будешь с этим делать. Я знаю, какие у Марго планы, что музыка и сцена - это ее жизнь. Я так счастлива, что зритель узнал ее душу. Ольга Бузова, наставница проекта "Фактор.by"

Со дня на день у Марго премьера собственной песни. Потому никаких точек в карьере. Она словила дзен за кулисами еще до начала шоу. Была спокойна и уверенна. Благодаря и тому, что семья была рядом.

Были рядом с сыном и родители Владимира Арутюняна. Он же "Несломленный". Серый кардинал проекта, который своим трудом - на месте втором. И даже в суперфинале магистрант педагогического университета магически расширял измерение и доказал, что его бег к суперфиналу - "вопреки" двум попыткам остаться за бортом шоу.

Я надеялся, верил в себя и работал. Зритель - это такая стихия, что не угадаешь. Владимир Арутюнян, суперфиналист проекта "Фактор.by"

Это шоу дается мне большой кровью. У меня уже нет тех сил, чтобы отстаивать многое. Я привык все делать так, чтобы это было всегда шикарно. И я так работал. Но это стоило мне многих сил.И у меня уже не будет таких учеников, как Иван Дятлов и Артем Белый. Сергей Соседов навсегда покидает "Фактор.by"

В суперфинале - никаких обид и скандалов, лишь... громкий уход. Музыкальный критик Сергей Соседов навсегда покидает белорусское вокальное шоу. Устал. Не справляется.

Суперфинал шоу "Фактор.by": Звезды расходятся

И все же самый требовательный из наставников в конце тоже благодарит. В целом, весь суперфинальный эфир напомнил "День благодарения".

Здесь работает команда профессионалов. И они знают, что делают. В основном это люди, которые работали первый сезон, который на ощупь делали и сделали хорошо. Тут главное не мешать, а помогать. Ольга Шлягер, заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании

Главный же приз вокального шоу - автомобиль, на котором еще не раз приедет из России в Минск на концерты имеющий права на вождение Иван Дятлов. Гастрольная история ждет и каждого, кто участвовал в прямых эфирах "Фактор.by". Продюсерская компания, что раскручивала артистов первого сезона шоу, уже готовит предложения о сотрудничестве.