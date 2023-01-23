Милое нападение тюленя на АЗС в Австралии

Нападение бывает милым? Да! - ответят вам жители курортного городка в Австралии. Они стали свидетелями попытки атаки огромного тюленя на АЗС, к слову, единственную в городе.

В налетчике местные жители узнали морского котика по кличке Генри. Изредка он выбирается на сушу, чтобы погреться на солнышке, но в этот раз почему-то устроил длительный променад по улочкам. Не исключено, что великан хотел подзаправиться продуктами из магазина, однако уползать пришлось с пустыми лапами.

Очевидцы вызвали и полицию, и зоозащитников, чтобы те сопроводили тюленя в привычную среду обитания. Животное не пострадало, городок в целости и АЗС тоже.