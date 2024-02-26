В 2015 году во Дворце Независимости проходили переговоры "нормандской четверки". Но Меркель иОлландв своих последних заявлениях сказали, что это был способ выиграть время, вооружить Украину. Можно ли верить Западу в принципе, в программе "Актуальное интервью" спросили у Президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Мы не верим Западу, заявил политик. "Нас обманули еще серьезнее с Дейтонским соглашением. И сейчас они продвигают что-то свое через соглашение, а сам договор не соблюдают, - отмечает он. - Соглашения заключаются, чтобы их зафиксировать и соблюдать, а они продавливают свое. И цели эти определяют американцы, по сути, просто обманывают. Так и здесь. Мы ведь знали, что так и будет, но эта дерзость признать, что они именно этого добивались, говорит о том, как циничен Запад".

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