Милосердие и самоотдача: сотрудники пансионата "Родник" с постояльцами живут одной большой семьей
Есть такая профессия - заботиться о людях. 5 января в Беларуси отмечают День работников социальной защиты. В государстве, где во главе угла остается человек, именно люди этой профессии играют ключевую роль в обеспечении каждого (от рождения до глубокой старости) социальными гарантиями: от назначения и выплаты социальных пенсий и пособий до оказания помощи одиноко проживающим и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Куда бы не повернула жизнь, государство не оставляет человека наедине со сложностями. А находить жизненные силы помогает коллектив Минского городского социального пансионата "Родник".
Когда мы молоды и близкие рядом, кажется, что так будет всегда. Но порой у судьбы другой сценарий, после которого задаешься вопросом: как жить дальше?
"Было два сына, их не стало, и я осталась одна. Решила на зимний период поступить сюда. И думаю, что останусь на постоянное проживание благодаря вниманию персонала, всем девочкам", - поделилась проживающая в пансионате.
Здесь у каждого своя история, буквально разделившая жизнь на до и после. И с этим "после" не справиться в одиночку. Но Беларусь - государство, ориентированное на человека, поэтому не оставляет, а берет под свое покровительство, строя и укрепляя материально-техническую базу таких соцобъектов.
Наталья Зычкова, директор Минского городского социального пансионата "Родник":
"Государственная поддержка сегодня очень ощутима. Здесь и сейчас это не просто кров, дом, стены. Это комфортные комнаты, это прекрасное питание. Спрашиваешь у людей, нравится или нет. Они говорят: у нас такое питание, мы в жизни так вкусно не ели - фрукты, овощи, разнообразное меню. И это все благодаря государственной поддержке. Финансовая поддержка таких учреждений достойная. Наверное ни в одной стране нет удовлетворения комфортной жизнью у людей, которые оказались в таких сложных ситуациях".
Пансионат "Родник" стал вторым домом для более чем 400 человек. Это люди пожилые и с инвалидностью. Им нужна забота и особые условия. Пансионат оснащен самым современным реабилитационным оборудованием, медикаментами, но дает гораздо больше - заботу.
Диана Лосенок, врач общей практики Минского городского социального пансионата "Родник":
"Наверное, так судьба решила, что я нужна этим людям и буду здесь работать. Мне легче, когда моим проживающим тоже хорошо жить и когда я могу забрать их боль".
Эта профессия отсеивает тех, кто не готов созидать ради просто человеческого спасибо. Диана - молодой специалист. Оказавшись в пансионате "Родник", поняла, как можно лечить словом и как работает социальная реабилитация.
В трудовой Аллы Титовой запись о трудоустройстве в пансионате аж с 1989 года. Кажется, что здесь она прожила целую жизнь - вместе большой семьей пансионата.
Алла Титова, медицинская сестра Минского городского социального пансионата "Родник":
"За много лет мы стали со многими уже как одна семья. Мы иногда спрашиваем какой-то совет - они люди пожилые, мудрые и могут многому нас научить".
Как и принято дома, вместе радуются любым успехам. И это не обязательно про исцеление, первые шаги после длительной болезни - тоже победа.
Коллектив пансионата - больше 150 человек, которые каждый день заботятся о людях: ухаживают, лечат, восстанавливают утраченные навыки или помогают обретать новые. Здесь вяжут, лепят и создают себе уют и настроение. Живут!
"Я очень благодарна всему коллективу. Он стабильный, он проживает все стадии взросления, и сегодня это трудолюбивый результативный коллектив. И результат на виду у нас, и это видно по глазам тех, кто у нас проживает", - отметила директор пансионата Наталья Зычкова.
Это награда за труд в той сфере, где полностью отдаются людям. А ведь это через их руки и доброе слово те, кто так нуждается, получают те самые гарантии от государства.
Социальный работник - большая и ответственная миссия, о которой не задумываются, а просто делают свое дело. Каждый на своем месте.