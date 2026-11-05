Милосердие под защитой закона: Указ № 304 установил новый порядок открытия благотворительного счета

В каждом из нас есть стремление быть хорошим, в белорусах особенно. Это наша национальная черта - взаимовыручка, помощь, толока. Согласитесь, вместе мы все можем решить.

И сейчас поговорим о том, как делать добрые дела, чтобы помощь была адресной, точно дошла до того, кому нужнее. Речь пойдет о сборах средств на лечение. Подробнее смотрите в проекте "Разберемся" с Викторией Сенкевич.

Сердце разрывается, когда видишь героев этих историй. И все же, и здесь должен быть порядок, прозрачность и вера. На это и направлен Указ Президента № 304. Он устанавливает порядок в сфере благотворительности.

Порядок открытия благотворительного счета

Сборы на благотворительность - чувствительная тема. Хочется сделать все возможное, чтобы спасти каждого, помочь. На это же направлен Указ Президента. Согласитесь, есть истории, которые трогают до слез. Не понять иногда ни злой рок заболевания, ни стоимость того же укола. Рациональность здесь зачастую не включается.

И здесь уже государство берет на себя роль регулятора, устанавливая простые и понятные правила. Не для того, чтобы усложнить, а для того, чтобы, помогая, мы точно знали, что деньги идут конкретному человеку, чтобы мы с вами чувствовали себя защищенными. Оставим эмоции, теперь четко по Указу "О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения".

Должен быть открыт только официальный благотворительный счет. Никаких личных карт и переводов в обход банка. Один счет на человека. Открыть его может сам нуждающийся или близкие родственники.

Как быть, если беда не пришла одна, и в помощи нуждается и сам человек, и его родственник? Допускается открытие счета для сбора средств для себя и отдельного для родственника. Для этого нужно прийти в банк с заявлением, медицинскими документами и подтверждением родства, если это необходимо. Процедура прозрачная и не займет много времени. Эти правила - заслон серым схемам и гарантия того, что мошенники не смогут нажиться на чужой беде.

Организовать сбор можно по-прежнему, используя номер сотового телефона. К нему привязывается благотворительный счет в договоре с оператором связи, средства перечисляются ежедневно.

Итак, алгоритм первого этапа прост и прозрачен. Если открывается сбор, то это только счет в банке, только официальный статус и строго очерченный круг лиц. Никакой самодеятельности через знакомых и якобы доброжелателей.

Контроль сбора средств

Контроль сборов и расходов строгий. Во-первых, физические лица предоставляют отчетность в местные исполнительные и распорядительные органы. А во-вторых, размещают такую информацию публично, ежегодно, не позднее 31 марта.

Использование только целевое. Деньги можно потратить на лечение, реабилитацию, лекарства, специальное питание, проезд и проживание пациента и одного сопровождающего. Можно ли купить лекарства за рубежом? Да, конечно.

Если собрано больше необходимого, средства перечисляются на другие благотворительные счета в течение двух месяцев. Туда, где еще одна семья ждет заветного сообщения "сбор закрыт".

Как видим, правила использования собранных денег жесткие, но справедливые. Собрал, отчитался, потратил строго на здоровье, а излишки отдал тем, кто еще ждет помощи.

Благотворительные фонды

Сборы на лечение могут открывать еще и общественные организации и учреждения, а также специальные фонды. Те, где прописана уставная цель - благотворительность в здравоохранении. Минимальный размер имущества, необходимого для создания такого фонда, увеличен вдвое. Предпринимательская деятельность под запретом. И строго ограничены расходы. На зарплату и иные выплаты сотрудникам фонда можно использовать до 20 % от поступлений за прошлый год для сферы здравоохранения и не более 40 % для остальных. Это правило заработает с 1 января 2027.

Теперь о нашумевшем: "блогерам запретили благотворительность". Нет же. Блогеры могут по-прежнему рассказывать о сборах и жертвовать, а вот собирать деньги - нет. Согласитесь, это объективно сложно контролировать. К слову, СМС-сборы сохранены.

Подведем черту. Новое правило - это история про прозрачность. Теперь каждый из нас, отправляя рубль, точно знает, что деньги спасают жизнь, а не оседают в чужом кармане. При этом помогать информационно, рассказывать о беде, делать репосты по-прежнему может каждый. Закон защищает наши средства, но не ограничивает наше милосердие.