Милосердие, как и вера, не имеет границ и разделов на конфессии

Уже через несколько дней представители одной из крупнейших христианских конфессий отметят Рождество. Это один из главных праздников почти для полутора миллионов белорусов. Именно столько жителей нашей страны относят себя к католикам. Так уж сложилось столетиями, что 25 декабря считают своим торжеством и белорусы других вероисповеданий. Часто в одной семье мирно уживаются люди разных национальностей и религий. Ведь Беларусь в этом плане всегда отличалась доброжелательностью и толерантностью.

Римско-католическая церковь многое делает для укрепления в обществе традиционных христианских ценностей - семьи и нравственности. Яркий пример тому - деятельность религиозной миссии "Благотворительное католическое общество Каритас" Конференции католических епископов в Беларуси. Она помогает нуждающимся - от детей-сирот до тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Значимость работы миссии была отмечена и на высшем уровне. В 2013 году "Каритас" Витебской епархии стала лауреатом премии "За духовное возрождение". Ведь межконфессиональный мир и национальное согласие всегда ценились как гаранты стабильности белорусского общества.

И таких примеров со стороны католической общины действительно много. Так социально значимую деятельность ведут и монахи-капуцины. Их монастырь вскоре появится под Минском – в деревне Копище. И хотя религиозный комплекс еще не завершен, братья уже проводят службы в готовящемся к открытию храме. Также реализуют множество проектов, направленных на помощь людям независимо от их религиозных убеждений и взглядов. О милосердии для каждого человека репортаж Инны Пилевич.



