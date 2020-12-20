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Милосердие, как и вера, не имеет границ и разделов на конфессии
Уже через несколько дней представители одной из крупнейших христианских конфессий отметят Рождество. Это один из главных праздников почти для полутора миллионов белорусов. Именно столько жителей нашей страны относят себя к католикам. Так уж сложилось столетиями, что 25 декабря считают своим торжеством и белорусы других вероисповеданий. Часто в одной семье мирно уживаются люди разных национальностей и религий. Ведь Беларусь в этом плане всегда отличалась доброжелательностью и толерантностью.
Римско-католическая церковь многое делает для укрепления в обществе традиционных христианских ценностей - семьи и нравственности. Яркий пример тому - деятельность религиозной миссии "Благотворительное католическое общество Каритас" Конференции католических епископов в Беларуси. Она помогает нуждающимся - от детей-сирот до тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Значимость работы миссии была отмечена и на высшем уровне. В 2013 году "Каритас" Витебской епархии стала лауреатом премии "За духовное возрождение". Ведь межконфессиональный мир и национальное согласие всегда ценились как гаранты стабильности белорусского общества.
И таких примеров со стороны католической общины действительно много. Так социально значимую деятельность ведут и монахи-капуцины. Их монастырь вскоре появится под Минском – в деревне Копище. И хотя религиозный комплекс еще не завершен, братья уже проводят службы в готовящемся к открытию храме. Также реализуют множество проектов, направленных на помощь людям независимо от их религиозных убеждений и взглядов. О милосердии для каждого человека репортаж Инны Пилевич.
Прадстаўнікоў гэтага манаскага ордэна лёгка вызначыць па вонкавым выглядзе
Замест пояса – вяроўка з трыма вузламі. Як сімвал непарушнасці трох манаскіх зарокаў. Асноўнае адзенне - хабіт карычневага колеру з вострым капюшонам. Менавіта з-за адкіднога галаўнога ўбору братоў у 16 стагоддзі і празвалі капуцынамі.Яны вядуць аскетычны лад жыцця і займаюцца прапаведніцкай дзейнасцю. Ва ўсім свеце капуцынаў каля 11 тысяч. У Беларусі – 35 чалавек. Сваю місію на нашых землях ордэн пачаў ў 1938 годзе ў вёсцы Пералом Гродзенскай вобласці. Сёння абшчыны есць у Смалявічах, Слоніме, Маладзечне, Ліпнішках і Докшыцах. Хутка новы кляштар з’явіцца ў вёсцы Копішча пад Мінскам.
Архітэктурны праект духоўнага комплексу капуцынаў абапіраецца на нашы шматвяковыя традыцыі дойлідства
Тут можна ўзгадаць матывы Мірскага замка і Каложскай царквы. Нацыянальны стыль праяўляецца ў спалучэнні белага тынку, чырвонай цэглы і інкруставанага ў сцены палявога каменю.Сёлета на касцёле былі ўсталяваныя крыжы. І хаця будаўнічыя работы працягваюцца, у храме пачалі праводзіць службы. Хутка ў гэтых сценах упершыню адзначаць Нараджэнне Хрыстовае. Сёння ў касцел даставілі Бэтлеемскі агонь. Святыня будзе насіць імя святога Францішка, справу якога і працягваюць капуцыны. Завяршыць будаўніцтва ўсяго комплексу мараць у наступным годзе. Гэта найперш будзе духоўны цэнтр, дзейнасць якога накіруюць пад патрэбы вернікаў. Усё ж прыход размяшчаецца ў маладым мікрараёне, які зараз актыўна забудоўваецца.
У мінскім кляштары служаць 4 манахі-капуцыны. І ў кожнага з іх свае паслушэнства
Так брат Яраслаў працуе з людзьмі, якія пакутуюць ад псіхічных захворванняў. Для іх арганізаваў біблейскій групы.Тут ў прысутнасці псіхатэрапеўта ёсць магчымасць абмеркаваць шматлікія пытанні і аспекты веры. Цікава, што амаль усе наведвальнікі – праваслаўныя. Але не ў хрысціянскай традыцыі дзяліць на сваіх і чужых. Тым часам манах-капуцын брат Андрэй 5 гадоў узначальвае дабрачыннае каталіцкае таварыства "Карытас" Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Праект міжнароднага маштабу ў нашай краіне з 90-х гадоў рэалізуе вялікую колькасць праектаў – ад навучальных семінараў да гуманітарнай дапамогі.Так, дзякуючы дабрачыннаму таварыству дзеці хворыя на анкалогію могуць праходзіць лячэнне і пры гэтым адчуваць сябе як дома.
Пад Мінскам дзейнічае сацыяльна-рэабілітацыйны цэнтр святога Лукі
Тут бясплатна знаходзяцца да 19 сем'яў, якія праходзяць лячэнне ў РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі і імуналогіі ў Бараўлянах. Нягледзячы на тое, што "Карытас" - каталіцкая арганізацыя, тут дапамагаюць усім. Бо міласэрнасць, як і вера, не мае межаў і падзелаў на канфесіі.
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