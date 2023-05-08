Ветеран о дороге к Победе: Мина взорвалась, а я остался жив

Ветераны Великой Отечественной войны знают цену Победы и дорожат тем патриотическим боевым настроением, которое в военные годы давало силы жить и идти вперед. Виктория Шаркова встретилась с ветераном войны, которому пришлось быстро повзрослеть, а после через всю жизнь пронести страшные воспоминания. Война сквозь призму его взгляда и видение дня сегодняшнего. Чему учит молодое поколение?

Каждый, кто прошел войну и не предал, не сломался - победитель и герой, достойный поклонения и уважения. Мы отправились в Дзержинск, где ветеран Рубаник Иосиф Филиппович рассказал о дороге к Победе.

Несмотря на почтенный возраст, Иосиф Филиппович полон энергии и огня в глазах. Полгода назад около участка нашел щенка. Без раздумий приютил и сейчас пес стал лучшим другом.

Войну наш герой встретил на Витебщине, тогда был еще 14-летним мальчишкой. Ему, как и многим белорусам, выжить от голода помогла кормилица-земля, поэтому и сейчас, в мирное время, держит свое хозяйство, есть и огород. Там ветеран выращивает помидоры, салат-латук, перец и зелень. Иосиф Филиппович вспоминает: детства как такового и не было, взрослеть пришлось слишком рано.





Жили тогда в колхозе, я пас овец, коров. Другое было время, не то, что сейчас. Отец умер еще в 1939 году, поэтому я работать начал уже в 12 лет. Иосиф Рубаник, ветеран Великой Отечественной войны

Будучи 17-летним юношей, Иосиф Рубаник пришел в военкомат, чтобы встать в ряды защитников Родины. Свой армейский путь он начал в инженерных войсках. После учебной подготовки в саперном батальоне молодого парня направили на разминирование минных заграждений. Застав год войны, проработал сапером. А потом еще почти два года отдал тому, чтобы очистить нашу землю от смертельных снарядов. Видел пепелища городов, гибель товарищей и сам был на волосок от смерти.

Повсюду были мины, одна из них взорвалась, а я остался жив. На ней отсырел капсюль-воспламенитель, что меня тогда и спасло. Иосиф Рубаник, ветеран Великой Отечественной войны

В 1946 году младшего сержанта отправили для дальнейшего прохождения службы на Сахалин. Спустя еще пять лет армейской жизни он демобилизовался. Получив образование в горном техникуме, свое призвание нашел в профессии шахтера, там трудился 33 года. Листая альбом, ветеран сравнивает то время с современностью и признается, что молодость вспоминать не хочет.

Иосиф Филлипович уверен, что секрет долголетия в перенесенном стрессе и активности. Зарядкой ветеран занимается трижды в день.