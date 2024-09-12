Минчан приглашают отметить День без автомобиля - какие мероприятия предлагают

Праздник "День без автомобиля", который завершит Неделю мобильности, организуют в минском парке имени Уго Чавеса 22 сентября. Как пройдет акция, пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Экологические площадки по различным направлениям будут работать с 13:00 до 20:00, концертно-развлекательная программа запланирована с 16:00 после церемонии официального открытия.

Гости смогут посетить выставку электротранспорта, обучиться вождению электросамоката, прокатиться на моноколесе, приобрести экотовары и экопродукты. Также минчан познакомят с образовательными проектами "Зеленые школы", "Зеленые классы белорусской столицы", "Экодар".

Для детей откроет двери контактный зоопарк. Также им предложат поучаствовать в викторинах, мастер-классах, квестах, конкурсах, сделать аквагрим, прокатиться на детских электромашинках. Желающих обучат фигурному вождению на велосипеде, езде на средствах персональной мобильности. Предусмотрены показательные выступления бэмеров, роллеров и паркурщиков.

Торжественное открытие акции запланировано на 16:00, финалом мероприятия в 20:00 станет заезд с использованием подсвеченных экологически чистых видов транспорта по маршруту ул.Казимировская - ул.Каменногорская - ул.Люцинская - ул.Колесникова.

Неделя мобильности стартовала в Беларуси 16 сентября. Цель акции - напоминание о том, как важно сокращать выбросы в атмосферу, большая часть которых поступает от автомобилей. Предлагается сделать выбор в пользу альтернативных способов передвижения, а их немало: это и общественный транспорт, а также средства мобильности - велосипеды, самокаты, моноколеса, сегвеи.