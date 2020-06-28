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Минчан, которые пострадали от некачественного водоснабжения, освободят от уплаты за воду за весь июнь

Минчан, которые пострадали от некачественного водоснабжения, освободят от уплаты за воду за весь июнь

Об этом сегодня рассказал вице-премьер Владимир Кухарев.


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