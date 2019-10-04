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Минчанам предлагают поймать как можно больше птиц через объектив
6 октября пройдет открытый чемпионат Беларуси по фотобердингу. В этом соревновании надо за определенное время снять как можно больше разных видов птиц. И чтобы получить максимальное число баллов, следует не только представить качественную фотографию, но и определить название птицы. Сейчас идет регистрация участников. На сайте ptushki.org предлагают заполнить заявку. Сегодня последний день.
Чемпионат Беларуси по фотобердингу проходит в рамках осенних дней наблюдения за птицами. Завтра и в воскресенье можно подсчитать число пернатых, которые встретятся в эти дни, а также определить их виды. Затем сообщить о своих наблюдениях орнитологам. Кстати, в прошлом году участники за два дня насчитали почти 30 тысяч птиц.
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