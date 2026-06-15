Минчане бьют тревогу из-за вырубки в "Медвежино": кто виноват - короед или застройщики?

Минчане обеспокоены тем, что происходит в лесопарке "Медвежино". Там на месте привычных зеленых зон остались только участки с пнями. В официальных источниках говорят, что вырубали из-за массового размножения стволовых вредителей. А есть предположение, что там будет еще какая-то застройка. Где правда, рассказали в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко".

"Медвежино", где мы привыкли гулять с детьми и внуками, сегодня такое потрепанное. Срубили все. Разве это может нравиться?" - возмущаются гости лесопарка.

Участки лесопарка, где вырубили деревья news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e4b63b3-cec3-461a-a679-ac6076a65f2d/conversions/8121a66a-c795-4883-bfa6-76cdb2ecbfd0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e4b63b3-cec3-461a-a679-ac6076a65f2d/conversions/8121a66a-c795-4883-bfa6-76cdb2ecbfd0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e4b63b3-cec3-461a-a679-ac6076a65f2d/conversions/8121a66a-c795-4883-bfa6-76cdb2ecbfd0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e4b63b3-cec3-461a-a679-ac6076a65f2d/conversions/8121a66a-c795-4883-bfa6-76cdb2ecbfd0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Территория лесопарка составляет более 50 га, но той привычной красоты, к которой все привыкли, уже нет. За весь период удалили лесные насаждения на площади в 7 га. Почему так и есть ли на самом деле этот короед, ответил первый замдиректора - главный лесничий Минского лесопаркового хозяйства Дмитрий Касач.

Первоочередная причина - это повреждения короедом-типографом. Следствием является усыхание насаждения. Еще одна причина - ослабление древостоя, то есть утрата насаждением своей биологической устойчивости. Дмитрий Касач

Повреждения дерева жуком-короедом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c22d7238-1373-494e-a60f-41e42a31d663/conversions/4b21228a-1c42-443f-a951-5b362fd822e4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c22d7238-1373-494e-a60f-41e42a31d663/conversions/4b21228a-1c42-443f-a951-5b362fd822e4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c22d7238-1373-494e-a60f-41e42a31d663/conversions/4b21228a-1c42-443f-a951-5b362fd822e4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c22d7238-1373-494e-a60f-41e42a31d663/conversions/4b21228a-1c42-443f-a951-5b362fd822e4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это ослабление объясняется засушливыми погодными условиями, снижением уровня грунтовых вод. Что касается жука-короеда. Деревьев, в которых поселились вредители, в лесопарке достаточно много. Их спиливают и вывозят на переработку.

"Деревья, которые подлежат вырубке, отмечены точками, - обозначил Дмитрий Касач. - Они уже погибают". Он также отметил, что в городе химическую обработку таких деревьев не проведешь из-за высокой плотности населения.

Деревья, отмеченные точками news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4adb81ff-7683-430d-acc4-82bbce86d3db/conversions/c6c1eb67-4c97-488c-aac3-94e5c93ea250-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4adb81ff-7683-430d-acc4-82bbce86d3db/conversions/c6c1eb67-4c97-488c-aac3-94e5c93ea250-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4adb81ff-7683-430d-acc4-82bbce86d3db/conversions/c6c1eb67-4c97-488c-aac3-94e5c93ea250-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4adb81ff-7683-430d-acc4-82bbce86d3db/conversions/c6c1eb67-4c97-488c-aac3-94e5c93ea250-xl-___webp_1920.webp 1920w

Единственный вариант - это вырубка, но взамен уже растут более 22 тыс. сеянцев и саженцев различных пород. Да, не так быстро, как хотелось бы, но главное, чтобы сами деревья были здоровыми.

"У деревьев только макушки зеленые, их надо вырубать", - считает одна из посетительниц лесопарка. "Посмотрите, сколько посадили за это время, все нормально", - заявил мужчина, который прогуливался в этом же месте.

Еще одно беспокойство жителей, что эту площадку будут застраивать, но местные власти убеждают в обратном. "Никогда никакого строительства на территории природного характера лесопарка "Медвежино" не планировалось и не будет. Здесь планируется только обустройство лыжероллерной трассы и развитие лесопаркового хозяйства", - обозначила замначальника управления администрации Фрунзенского района г. Минска Светлана Вашкевич.