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Минчане бьют тревогу из-за вырубки в "Медвежино": кто виноват - короед или застройщики?
Минчане обеспокоены тем, что происходит в лесопарке "Медвежино". Там на месте привычных зеленых зон остались только участки с пнями. В официальных источниках говорят, что вырубали из-за массового размножения стволовых вредителей. А есть предположение, что там будет еще какая-то застройка. Где правда, рассказали в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко".
"Медвежино", где мы привыкли гулять с детьми и внуками, сегодня такое потрепанное. Срубили все. Разве это может нравиться?" - возмущаются гости лесопарка.
Территория лесопарка составляет более 50 га, но той привычной красоты, к которой все привыкли, уже нет. За весь период удалили лесные насаждения на площади в 7 га. Почему так и есть ли на самом деле этот короед, ответил первый замдиректора - главный лесничий Минского лесопаркового хозяйства Дмитрий Касач.
Первоочередная причина - это повреждения короедом-типографом. Следствием является усыхание насаждения. Еще одна причина - ослабление древостоя, то есть утрата насаждением своей биологической устойчивости.
Это ослабление объясняется засушливыми погодными условиями, снижением уровня грунтовых вод. Что касается жука-короеда. Деревьев, в которых поселились вредители, в лесопарке достаточно много. Их спиливают и вывозят на переработку.
"Деревья, которые подлежат вырубке, отмечены точками, - обозначил Дмитрий Касач. - Они уже погибают". Он также отметил, что в городе химическую обработку таких деревьев не проведешь из-за высокой плотности населения.
Единственный вариант - это вырубка, но взамен уже растут более 22 тыс. сеянцев и саженцев различных пород. Да, не так быстро, как хотелось бы, но главное, чтобы сами деревья были здоровыми.
"У деревьев только макушки зеленые, их надо вырубать", - считает одна из посетительниц лесопарка. "Посмотрите, сколько посадили за это время, все нормально", - заявил мужчина, который прогуливался в этом же месте.
Еще одно беспокойство жителей, что эту площадку будут застраивать, но местные власти убеждают в обратном. "Никогда никакого строительства на территории природного характера лесопарка "Медвежино" не планировалось и не будет. Здесь планируется только обустройство лыжероллерной трассы и развитие лесопаркового хозяйства", - обозначила замначальника управления администрации Фрунзенского района г. Минска Светлана Вашкевич.
Мнения, как всегда, разделились. И неудивительно, даже в собственном доме на внутреннее благоустройство все смотрят по-разному. Кому-то нужен покой и умиротворение, а кто-то видит необходимость преобразить территорию, убрав аварийные деревья, и привлечь на это место туристов. Нужно уметь договариваться.