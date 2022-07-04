Что больше всего ценят белорусы в своей стране?

Независимость Беларуси равносильна крепкому здоровью, взаимопониманию в семье и счастью. Минчане и гости столицы поделились с нашей съемочной группой своими чувствами к нашей независимой Беларуси.



Родина - это то место, куда хочется постоянно возвращаться, это твой дом. У нас, скажем так, не воруют, не грабят на улице, у нас ты чувствуешь себя в безопасности. Чтобы наша страна была открыта ко всему новому и молодежи давали слово в первую очередь, то есть давали возможности, чтобы их слушали, к их мнению прислушивались, потому что там много свежих и интересных идей, нужно сохранять стабильность, максимально стараться держать себя в руках и верить в лучшее будущее.

Белорусы всегда отличались миролюбивостью. Мир нести, его поддерживать даже в самые сложные времена - это правильно. Все зависит от людей. Если люди коммуникабельны, идут навстречу и готовы общаться и рассматривать какие-то вопросы мирно, то это самое главное, и тогда все будет хорошо.