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Что больше всего ценят белорусы в своей стране?
Независимость Беларуси равносильна крепкому здоровью, взаимопониманию в семье и счастью. Минчане и гости столицы поделились с нашей съемочной группой своими чувствами к нашей независимой Беларуси.
Родина - это то место, куда хочется постоянно возвращаться, это твой дом. У нас, скажем так, не воруют, не грабят на улице, у нас ты чувствуешь себя в безопасности. Чтобы наша страна была открыта ко всему новому и молодежи давали слово в первую очередь, то есть давали возможности, чтобы их слушали, к их мнению прислушивались, потому что там много свежих и интересных идей, нужно сохранять стабильность, максимально стараться держать себя в руках и верить в лучшее будущее.
Белорусы всегда отличались миролюбивостью. Мир нести, его поддерживать даже в самые сложные времена - это правильно. Все зависит от людей. Если люди коммуникабельны, идут навстречу и готовы общаться и рассматривать какие-то вопросы мирно, то это самое главное, и тогда все будет хорошо.
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