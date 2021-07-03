Минчане и гости столицы с размахом отмечают День Независимости

Особая атмосфера сегодня во всех городах страны. Интерактивы, выставки, праздники с музыкальным или спортивным акцентом проходят и в каждом районе столицы.С полудня концерты в формате нон-стоп у Дворца спорта и в Верхнем городе. На праздничных открытых площадках работают и наши корреспонденты.



Праздничные площадки с ярмарками и городом мастеров - это прекрасная возможность для ремесленников презентовать свое творчество, поделиться секретами создания национальных брендов.Колоритная вышивка и предметы искусства из соломы, глины, дерева. Давайте вместе посмотрим, какие самобытные изделияеще представлены.



Мне кажется, вдохновение и праздничное настроение можно найти на каждом шагу. И даже контрастная погода не способна этому помешать.







Музыкальное шоу и в Верхнем городе, и у Дворца спорта собирает все больше зрителей.

Ярко встретить один из главных праздников - День Независимости - сюда приходят семьями и большими компаниями друзей. Своими эмоциями и впечатлениями от праздника они поделились с нами. Праздничное настроение здесь, в центре города, будут дарить до позднего вечера. Продолжают работать и площадки во всех районах столицы.Подхватывает праздничные ритмы, но уже в спортивном формате иплощадкау "Чижовка-Арены".





Одной из самых масштабных спортивных и активных площадок в столице стала "Чижовка-Арена"

С утра здесь состоялась гонка на лыжероллерах. А затем международный фестиваль гиревого спорта. Заключение одно: не перевелись богатыри на Беларуси! В этом фестивале приняли участие сильнейшие спортсмены-гиревики. На выбор были предложены две дистанции - полумарафон (это 30 минут) и марафон (60 минут). Атлеты выполняли жим одной гирей попеременно. Мужчины выступали в 6 возрастных категориях, женщины - в трех. Самые сильные и выносливые мужчины выполняли упражнение со снарядом весом в 32 кг.

Параллельно Вячеслав Хоронеко, который не так давно отпраздновал 60-летний юбилей,установил новый мировой рекорд - за минуту лежа он смог поднять гирю 60 раз.И, конечно же, не одним спортом едины. У "Чижовка-Арены" развернулась ярмарка с вкусными угощениями. Подготовлено много зон активности: аттракционы, мастер-классы, квесты. Есть площадка для лазертага, фотозоны и многое другое.