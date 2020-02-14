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Минчане о подарках ко Дню влюбленных

Влюбленные стремятся не только поделиться друг с другом теплом, но и удивить подарками. Минчане рассказали нам, что их особенно радует (видео).

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