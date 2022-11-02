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Минчане о своем отношении к ВНС

Всебелорусское народное собрание - каким будет этот орган? Сегодня, 2 ноября, завершается обсуждение законопроекта о ВНС. Уже завтра подведут итоги. Право высказаться было абсолютно у всех белорусов. Проводились диалоговые площадки. Корреспонденты Белтелерадиокомпании вышли на улицы столицы - и вот что сказали горожане.


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Судьба нашей страны, направленность ее меня лично удовлетворяет, все делается правильно.


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Я за демократию. Это власть народа. Это как раз когда собираются, высказывают мнения.


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Интересуемся, что происходит у нас в стране. И про собрание смотрим и слушаем. Все новые предложения, которые вносятся. Все это нам с мужем очень близко, и мы переживаем за нашу страну.


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Голоса людей должны быть услышаны. И если не приняты прямо сто процентов, то они должны быть как минимум учтены, записаны. И надо понимать то, что есть разные категории людей, разные слои общества. И у разных слоев общества есть свои проблемы.


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Конечно, народ должен участвовать во всех государственных решениях. И спасибо руководству страны. На сегодняшний день это уже большое дело.


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