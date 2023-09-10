Минчане принимают участие в благоустройстве дворов города

Одни коммунальные службы не в состоянии навести порядок. Если мы это будем делать вместе с населением, которое проживает на той или иной дворовой территории, эффект будет значительно больше. Отрадно отметить, что люди работают не для кого-то, а для себя.

Олег Корзун, зампредседателя Мингорисполкома