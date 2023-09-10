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Минчане принимают участие в благоустройстве дворов города

В 2023 году в Минске благоустроили более восьми сотен дворов: восстановили дорожное покрытие и тротуары, заменили ограждения и скамейки. Для юных жителей столицы появились новые игровые площадки и более тысячи горок и качелей. Сразу три новых детских комплекса появились в Октябрьском районе. Акцент делали на комфортной инфраструктуре.

Одни коммунальные службы не в состоянии навести порядок. Если мы это будем делать вместе с населением, которое проживает на той или иной дворовой территории, эффект будет значительно больше. Отрадно отметить, что люди работают не для кого-то, а для себя.
Олег Корзун, зампредседателя Мингорисполкома

К благоустройству дворов приглашают присоединиться и самих жителей. Ежегодно в каждом районе Минска проводят конкурс на лучший цветник, подъезд и балкон. В этот раз в "тендере" участвуют почти сорок адресов по всей столице.

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