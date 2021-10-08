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Минчане присоединяются к осеннему преображению города - заявки принимает проект "Зеленый двор вместе!"

Благоустройство дворов, ремонт дорожного покрытия и очистка зеленых зон. Это лишь часть работ по наведению порядка в столице. Коммунальные службы сейчас активно убирают опавшую листву, восстанавливают газоны и высаживают цветы. Среди сезонных трендов, например, хризантемы и гортензии. Присоединяются к осеннему преображению города и минчане. Заявки принимает проект "Зеленый двор вместе!".

Всего столичную флору осенью пополнят около трех тысяч деревьев. В субботу начнут высаживать и кустарники.

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