Минчане присоединяются к осеннему преображению города - заявки принимает проект "Зеленый двор вместе!"

Благоустройство дворов, ремонт дорожного покрытия и очистка зеленых зон. Это лишь часть работ по наведению порядка в столице. Коммунальные службы сейчас активно убирают опавшую листву, восстанавливают газоны и высаживают цветы. Среди сезонных трендов, например, хризантемы и гортензии. Присоединяются к осеннему преображению города и минчане. Заявки принимает проект "Зеленый двор вместе!".



Всего столичную флору осенью пополнят около трех тысяч деревьев. В субботу начнут высаживать и кустарники.