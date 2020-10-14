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Минчане против беспорядков
Спокойно доехать домой после рабочего дня - еще недавно это было обычным делом для каждого белоруса. Да и весь мир годами ставил знак равенства со словами "Беларусь", "стабильность", "безопасность", "надежность". Сегодня же путь домой по вечерам для тысяч минчан больше напоминает квест.
Как добраться, когда ближайшая дорога перекрыта или вовсе горят покрышки. И это все только потому, что так решили несколько десятков человек. А ведь никто не думал о том, что в машинах находятся меленькие дети или больные люди, которым вовремя нужно принять лекарство. Настоящее мнение о протестах - в нашем опросе.
"К этому я отношусь очень плохо. Это ни к чему не приводит. Безобразие сплошное. Разорять это все, крушить, ломать. А потом кто это будет все налаживать? За чьи деньги? С них за весь этот ремонт, безобразие деньги надо брать".
"Я против этого всего, конечно. Надоело уже все. Реально возмущает и против всех революций. Изменения, может, нужны, но нормальным путем, плавно".
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