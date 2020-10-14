Минчане против беспорядков

Спокойно доехать домой после рабочего дня - еще недавно это было обычным делом для каждого белоруса. Да и весь мир годами ставил знак равенства со словами "Беларусь", "стабильность", "безопасность", "надежность". Сегодня же путь домой по вечерам для тысяч минчан больше напоминает квест.



Как добраться, когда ближайшая дорога перекрыта или вовсе горят покрышки. И это все только потому, что так решили несколько десятков человек. А ведь никто не думал о том, что в машинах находятся меленькие дети или больные люди, которым вовремя нужно принять лекарство. Настоящее мнение о протестах - в нашем опросе.