Минчане против беспорядков

Ну а тем, кто предпочитает труд залипанию в мессенждерах, хотят спокойно добираться домой после рабочего дня. Еще недавно это было для белорусов нормой. Международная общественность десятилетиями ставила знак равенства со словами "Беларусь", "стабильность", "безопасность", "надежность".

Сегодня же путь домой по вечерам для тысяч минчан больше напоминает квест. Как это сделать, когда дорога перекрыта, когда на многополоске горят покрышки. И только потому, что так решили несколько десятков человек. Это больше напоминает бандитские методы.