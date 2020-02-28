Минчане провожают зиму и встречают весну

Попробовать не только классические блины со сметаной или медом, но и разноцветные - с экзотической начинкой. Масленичные гулянья начались сегодня в столице! Площадка у Комаровского рынка превратилась в настоящую ярмарку. Там проходит Фестиваль еды и весны. Гостям предлагают начинки свекольные, острые, с креветками, с вареньем из одуванчиков и даже сосновых шишек. Не обошлось и без традиционных активностей. Перетаскивание каната, прыжки в мешках, театральные перформансы, народная музыка и танцы.



Масленичный фестиваль у Комаровского рынка продолжится до 1 марта. В выходные же праздничные локации развернутся по всему городу. Эпицентрам гуляний станет площадка у Дворца спорта.



