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Минчане сегодня занимаются благоустройством дворов, парков и скверов

Минск присоединился к республиканскому субботнику. Руководство города, депутатский корпус, представители организаций и предприятий, молодежь и просто активные жители Минска будут заниматься благоустройством дворов, парков и скверов. Высадят новые аллеи, восстановят детские и спортивные площадки.

Также будут работать на строительных объектах, приведут в порядок памятники и воинские захоронения. В маршруте субботника и места отдыха.
Марафон чистоты охватит и все районы Минской области. К уборке присоединятся как трудовые коллективы, так и волонтеры.

Например, в Пуховичском районе особое внимание дорогам вдоль трасс. Также приведут в порядок места боевой и воинской славы.

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