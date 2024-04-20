Минчане сегодня занимаются благоустройством дворов, парков и скверов

Минск присоединился к республиканскому субботнику. Руководство города, депутатский корпус, представители организаций и предприятий, молодежь и просто активные жители Минска будут заниматься благоустройством дворов, парков и скверов. Высадят новые аллеи, восстановят детские и спортивные площадки.

Также будут работать на строительных объектах, приведут в порядок памятники и воинские захоронения. В маршруте субботника и места отдыха.

Марафон чистоты охватит и все районы Минской области. К уборке присоединятся как трудовые коллективы, так и волонтеры.