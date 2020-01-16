Минчане смогут строить жилье с господдержкой во всех городах-спутниках

Приоритетное направление этого года - Смолевичи. Там возведут тридцать тысяч квадратных метров. То есть квартиры получат почти полтысячи семей. Не забывают и про такую отдаленную часть мегаполиса, как микрорайон Сокол. Он размещен недалеко от аэропорта. Здесь построят квартал для многодетных семей. Первая очередь - восемьдесят коттеджей, вторая - еще столько же. Здесь уже сформированы инженерные сети и дороги. Одновременно в Соколе развивается и социальная инфраструктура. В планах строительство еще одной школы и детских садиков.



Кроме того, сразу несколько домов для минчан в этом году построят в городах- спутниках Логойске и Дзержинске. Всего в планах Минской области на этот год возвести 1 120 000 квадратных метров жилья.



