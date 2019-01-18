Минчане встречают крещенский сочельник

Сегодня - крещенский сочельник. Православные - накануне великого праздника Богоявления. В центре этого торжества евангельское событие двухтысячелетней давности - крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Выказывая сопричастность Спасителю, который с этого момента стал проповедовать и исцелять, церковь издревле в этот день и накануне совершает великое и малое водосвятие - чин, после которого вода в любом своем виде и в любом месте считается наделенной особыми свойствами.