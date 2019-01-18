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Минчане встречают крещенский сочельник
Сегодня - крещенский сочельник. Православные - накануне великого праздника Богоявления. В центре этого торжества евангельское событие двухтысячелетней давности - крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Выказывая сопричастность Спасителю, который с этого момента стал проповедовать и исцелять, церковь издревле в этот день и накануне совершает великое и малое водосвятие - чин, после которого вода в любом своем виде и в любом месте считается наделенной особыми свойствами.
Празднования Крещения начались уже сегодня. Во всех храмах Беларуси прошли торжественные богослужения. С полудня в приходах можно было начинать сбор воды, а в открытых купелях и полыньях - иорданках - символическое окунание.
Весь день за тем, как минчане встречают крещенский сочельник, следила наша съемочная группа.
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