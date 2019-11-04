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Минчане жалуются на затратное обслуживание теплосчетчиков
В Беларуси более 200 тыс. квартир оборудованы индивидуальными приборами учета тепла
В сервисной организации нам объяснили, им не выгодно обслуживать клиентов, что называется, индивидуально. Поэтому жители дома должны решать коллективно, насколько важно регулировать климат в своих квартирах.
Пользоваться так называемой экономией на отоплении пока могут только жители некоторых новостроек. Таких домов в стране около 8 %, а квартир порядка двухсот тысяч. Однако далеко не всех жильцов греет возможность регулировать собственный климат. По статистике, пользуется установленными приборами лишь половина белорусов.
В профильном ведомстве нам объяснили: многие все-таки остаются в экономическом плюсе. Затраты на отопление зависят от метража квартиры и от, так называемой, температуры комфорта.
Геннадий Акстилович, официальный представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
"Установив приборы учета и терморегулятор, проживать в комфортных условиях и, исходя из этой экономии по части оплаты ЖКУ. Средняя статистика говорит, что за отопительный сезон в двухкомнатной квартире экономят 20 р. И предоставление от государства скидки, если вы установили индивидуальные приборы учета тепла".
В Министерстве ЖКХ подчеркивают, использовать индивидуальные приборы учета тепла, конечно, дело каждого, но устанавливают устройства в новых домах не просто так. Это в первую очередь инструмент, благодаря которому можно отрегулировать энергетическую безопасность страны. В частности, снизить напряжение на ТЭЦ.
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